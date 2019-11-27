مصر... المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

أدى المحافظون المصريون الجدد ونوابهم، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل قرار التعيين 16 محافظا جديدا هم: عبد الحميد عبد العزيز للقليوبية. وجمال نور الدين لكفر الشيخ.

عصام سعد ابراهيم لأسيوط. وأحمد عبد الله الأنصاري للفيوم. وطارق رحمي للغربية. وطارق الفقي لسوهاج.

محمد الشريف للإسكندرية. وخالد شعيب لمطروح. وأشرف الدرديري لقنا. وشريف فهمى بشارة للإسماعيلية. وأشرف عطية عبد الباري لأسوان. وعمرو حنفي للبحر الأحمر. وإبراهيم الشهاوى للمنوفية. ومحمد هاني جمال الدين لبنى سويف. وأسامة القاضي للمنيا. وأيمن مختار للدقهلية.

ونواب المحافظين هم: جاكلين عازر عبدالحليم عازر نائب محافظ الإسكندرية.

محمد محمد حماد، مدرس بقسم الهندسية المعمارية كلية الهندسية جامعة بنها، نائب محافظ القليوبية.

محمد عبدالحميد فتح الله راضي، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة، نائب محافظ المنوفية.

أحمد شعبان أحمد، معلم تاريخ بمدرية بلانة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، نائب محافظ أسوان.

هند محمد أحمد عبدالحليم مصير، تنفيذي بوكالة ode للدعاية، نائب محافظ الجيزة.

أحمد محمود عبدالمعطي حسين، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، نائب محافظ الشرقية.

إيناس سمير محمد حافظ، معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق، نائب محافظ جنوب سيناء.

أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي، مدير علاقات العملاء الأفراد قطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم، نائب محافظ قنا.

عمرو مجدي مصطفى البشبيشي، منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، نائب محافظ كفر الشيخ.