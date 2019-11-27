بعد توقف خمس سنوات... أحد أكبر مطارات اليمن يستأنف رحلاته

استأنف مطار الريان الدولي في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، الأربعاء، نشاطه في الرحلات المدنية بعد توقف دام قرابة خمس سنوات.

وأعلنت شركة الخطوط اليمنية أن مسار الرحلة سيتواصل من الريان إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت ثم إلى مطار سقطرى، والعودة إلى سيئون ومنها إلى القاهرة.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، الأربعاء الماضي، تعميما إلى شركات الطيران والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، جاهزية مطار الريان لاستقبال الرحلات، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ووصلت أول رحلة ركاب لطيران الخطوط الجوية اليمنية، قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

ويعد مطار الريان الدولي، ثالث أكبر مطار في اليمن، بعد مطاري صنعاء وعدن.

وبإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، يرتفع عدد المطارات اليمنية العاملة حاليا في مجال الرحلات المدنية إلى أربعة، وهي مطارات "عدن، الريان، سيئون، سقطرى".

وتوقف مطار الريان الواقع شرق مدينة المكلا، في الثاني من أبريل/ نيسان 2015، نتيجة سيطرة عناصر القاعدة على المكلا، ورغم أن القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي، تمكنت في نهاية أبريل / نيسان 2016، من طرد مسلحي التنظيم من المدينة، إلا أن المطار ظل مغلقا.