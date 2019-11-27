مصدر: الوفد السوري المعارض هو من يعطل جلسات اللجنة الدستورية

وأكد المصدر لمراسلة الميادين أن "من رفض الانخراط بجلسات اللجنة الدستورية السورية منذ يومين هو وفد المعارضة وليس وفدنا، وذلك لعدم قدرته على مناقشة قضايا وطنية كرفض الاحتلال التركي والأميركي، والاستقلال والسيادة، ومكافحة الإرهاب".

وأضاف: "إن الوفد جاهز منذ يومين للانخراط بالمبادئ الوطنية التي لا يمكن أن يختلف عليها السوريون، لكن وفد النظام التركي اختلف معنا عليها ورفض نقاشها لأسباب باتت معروفة للشعب السوري".

أعلنت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "جنيفر فنتون" أن الخلافات المستجدة حول أجندة العمل، تحول دون عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في جنيف.

وبدأت الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن حتى هذا اليوم، لم تجتمع الوفود الثلاثة للجنة الدستورية المصغرة، وهي الوفد الوطني السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، بسبب خلافات حول جدول أعمال اللجنة.