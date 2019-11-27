الديوان الملكي السعودي يعلن عن مغادرة محمد بن سلمان للبلاد

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن مغادرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، البلاد متجها إلى الإمارات.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

#الديوان_الملكي : بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة #الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .. سمو #ولي_العهد يغادر في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.#ولي_العهد_في_الامارات#واس pic.twitter.com/c6CIINhFuv — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 27, 2019

​وتابع البيان: "فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سوف يلتقي في رحلته بعدد من المسؤولين الإماراتيين، ويترأس محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.ش