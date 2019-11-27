روسيا الموحدة والبعث السوري يتفقان على رفض التدخل الخارجي بشؤون الدول

أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، نائب الأمين العام لحزب "روسيا الموحدة"، أندريه كليموف، اليوم الأربعاء، أن الحزب اتفق مع حزب البعث الحاكم في سوريا، خلال المفاوضات في موسكو، على عقد لقاء بشكل طاولة مستديرة للأحزاب البرلمانية القريبة منا بمواقفها.

موسكو - سبوتنيك. يأتي هذا اللقاء بهدف عدم التدخل في شؤون الدول، وذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل في دمشق.

وقال كليموف لوكالة " سبوتنيك ": "اتفقنا في النصف الثاني من العام المقبل على تنظيم لقاء طاولة مستديرة" في دمشق، للأحزاب البرلمانية القريبة منا بمواقفها لنقول الحقيقة عن سوريا، ونحدد الإجراءات المشتركة ضد أنواع مختلفة من الأنشطة الأمريكية غير القانونية فيما يتعلق بسوريا وغيرها".

وأوضح بأنه ليست دول المنطقة فقط المدعوة لهذا الحوار، الذي يخطط لأن يكون مفتوحاً.

وأشار إلى أن هذه الجلسة "ستناقش على وجه الخصوص، قضايا رفض التدخل الخارجي في شؤون البلدان"، مضيفاُ بأن الغرب يتدخل في شؤون سوريا ليس فقط من خلال الأساليب السياسية والإعلامية، لكن وعسكرياً أيضًا.

هذا ووقع حزب "روسيا الموحدة" وحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا في دمشق، اتفاقية للتعاون بينهما للأعوام 2020 - 2018 .

وفي سياق متصل، بدأت الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن حتى هذا اليوم، لم تجتمع الوفود الثلاثة للجنة الدستورية المصغرة، وهي الوفد الوطني السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، بسبب خلافات حول جدول أعمال اللجنة.