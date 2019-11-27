بيان صادر عن وزارة النقل في حكومة الإنقاذ اليمنية بشأن مطار صنعاء الدولي

نفت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ اليمنية المشكلة في صنعاء من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها، اليوم الأربعاء، ما أعلنه التحالف العربي حول فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى للعلاج في الخارج.

القاهرة - سبوتنيك. فوفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة قال مصدر مسؤول في وزارة النقل، إن "العديد من الحالات المرضية قضت وهي في انتظار هذه الرحلات".

وأكد المصدر "جاهزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال رحلات الطيران"، مشيراً إلى أنه "يستقبل بشكل يومي رحلات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

ودعا الأممَ المتحدة والمجتمع الدولي إلى "الضغط على دول العدوان لفتح مطار صنعاء الدولي أمام كافة الرحلات المدنية".

كان الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أمس الثلاثاء وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، بأن "قيادة قوات التحالف ستقوم بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".

وأضاف العقيد المالكي أن القوات "قررت إطلاق سراح 200 أسير من أسرى (الميليشيا الحوثية)".

وذكر أن ذلك يأتي "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".