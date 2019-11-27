استقبال رسمي مهيب لولي العهد السعودي في الإمارات... فيديو وصور

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي.
خبر | #محمد_بن_سلمان يصل الدولة و #محمد_بن_زايد في مقدمة مستقبليه#مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك #وام https://t.co/VOI8xKqqK8 pic.twitter.com/cvbf9adAcU— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 27, 2019
ومن المتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددا من الدول العربية.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى #الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي pic.twitter.com/1M57s2Ulb6— العربية (@AlArabiya) November 27, 2019
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية وجغرافية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)