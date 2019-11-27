استقبال رسمي مهيب لولي العهد السعودي في الإمارات... فيديو وصور

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة يلتقي خلالها نظيره ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.