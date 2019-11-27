أردوغان وعبد المهدي يؤكدان أهمية فرض النظام في العراق والتعاون لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أهمية فرض النظام في العراق في ظل الاحتجاجات الدائرة ضد الحكومة، فضلا عن أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أعرب فيه أردوغان عن "دعمه لجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين"، مشيدا بـ "الحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الأحداث"، مؤكدا "أهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، "اعتزازه بالعلاقات مع تركيا، وبالرغبة المشتركة لتطويرها، وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب".

ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.

وتشن تركيا غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تصنفه كتنظيم إرهابي، ما أثار توترات بين الحين والآخر مع العراق حيث وصفت الأخيرة الغارات في أكثر من مناسبة بأنها انتهاك لسيادتها.