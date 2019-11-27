الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن النيابة العامة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بشأن النيابة العامة.

ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، مساء اليوم، الأربعاء، أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، يأتي في إطار الدعم اللامحدود من مقام الملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للنيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النائب العام السعودي حث أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

وفي سياق متصل، أصدر العاهل السعودي، مساء أمس، الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صدر اليوم أمر ملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

وأمر الملك سلمان بإعفاء المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، أمين منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وكان الفارس أميراً للرياض منذ فبراير/ شباط 2018، خلفاً للمهندس إبراهيم السلطان.