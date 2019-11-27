"تحول رائع في الأيام القادمة"... ماذا وراء زيارة ابن سلمان للإمارات

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد خلاله المنطقة تطورات سريعة، على رأسها الأزمة الخليجية مع قطر، إلى جانب ما تشهده الساحة اليمنية.

قال الصحفي السعودي أمجد طه: "الأوقات القادمة تحمل أخبارا وتحولا رائعا يخدم السلام والتطور بالمنطقة. وتبقى القيادة والريادة بيد المملكة العربية السعودية. صحيح التحديات كبيرة، لكن إصرار قوى السلام في المنطقة كالسعودية والإمارات والبحرين ومصر أعظم".

الأوقات القادمة تحمل أخبار وتحول رائع يخدم السلام والتطور بالمنطقة.

وتبقى القيادة والريادة بيد المملكة العربية السعودية



صحيح التحديات كبيرة..لكن إصرار قوة السلام في المنطقة ك السعودية والإمارات والبحرين ومصر-أعظم



بعد #محمد_بن_سلمان_في_الامارات المزيد من الأخبار الجميلة#امجد_طه pic.twitter.com/HkrqCNT1oH — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 27, 2019

وكانت السعودية والإمارات والبحرين، قد أعلنت مشاركتها ببطولة كأس الخليج المقامة حاليا في قطر، في منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، رغم الاعتذار في وقت سابق.

ووقع كل من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، والحكومة اليمنية المعترف بها دولي، والمدعومة من السعودية، "اتفاق الرياض" الذي ساهم بطريقة أو بأخرى بخفض التصعيد العسكرية على الساحة اليمنية.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى #الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي pic.twitter.com/1M57s2Ulb6 — العربية (@AlArabiya) November 27, 2019

ومن جانبه، قال المستشار الإعلامي والباحث السياسي، سلمان الشريدة، إن العلاقة السعودية-الإماراتية "نموذجية"، مشيرا إلى أن هناك تناغما بين البلدين يخلق تقاربا في وجهات النظر بجميع المجالات في إطار تحقيق المصالح المشتركة.

وعلى ذات الصعيد، أجريت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، كما من المتوقع أن يترأس الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.

يذكر أن ولي العهد السعودي كان قد زار دولة الإمارات العام الماضي، ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.