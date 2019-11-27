قايد صالح يؤكد سيادة الجزائر

أكد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر سيدة ولن تخضع لأي مساومات خارجية.

قال قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها في مقر قيادة القوات الجوية "الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أبدا أي تدخل وأي إملاءات ولا تخضع مساومات من أي طرف مهما كان"، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أن صالح أكد “الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خططها تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين”.

كما أشاد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، بكافة “المواقف الصادقة التي ما انفك يعبر عنها المواطنون بكل وفاء وعن قناعة عبر كل أرجاء الوطن حيال الجيش الوطني الشعبي وقيادته وإصرارهم على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية”.

وأردف قايد صالح: “بقدر ما نفتخر بأن جيشنا بلغ هذه المنزلة السامية والمرتبة الرفيعة في قلوب الجزائريين يزداد عزمنا وتتقوى إرادتنا على المضي قدما رفقة الشعب الجزائري للوصول إلى غايتنا وهي بناء دولة جزائرية قوية ومتماسكة ومزدهرة”.

وشدّد الفريق على أن “الجيش الوطني الشعبي حامي حمى الجزائر سيبقى دوما يعرف كيف يقيم مستوى التحديات المعترضة ويعرف كيف يستقرئ أحداثها ويعرف كيف يعد لها العدة المناسبة بما يجعله يكون في كل وقت وحين بالمرصاد لكل من تسول نفسه استهداف وطننا”.