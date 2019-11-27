ليبيا تعلن وقف الإنتاج في حقل الفيل بسبب غارات جوية

أوقفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الإنتاج اليوم الأربعاء في حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا وذلك بسبب غارات جوية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان نشرته رويترز: "تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة".

”سيبقى الإنتاج متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط“.