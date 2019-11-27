أول توجيه من السيسي للمحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، الذين أدوا اليمين صباح اليوم.

وخلال الاجتماع شدد السيسي، على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

وذكر الموقع أن السيسي وجه أول تكليف للمحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.

ووجه السيسي، المحافظين الجدد ونوابهم، بالمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

كان المحافظون المصريون الجدد ونوابهم، أدوا اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل قرار التعيين 16 محافظا جديدا هم: عبد الحميد عبد العزيز للقليوبية، وجمال نور الدين لكفر الشيخ، وعصام سعد ابراهيم لأسيوط، وأحمد عبد الله الأنصاري للفيوم، وطارق رحمي للغربية، وطارق الفقي لسوهاج.

ومحمد الشريف للإسكندرية.، وخالد شعيب لمطروح، وأشرف الدرديري لقنا، وشريف فهمى بشارة للإسماعيلية، وأشرف عطية عبد الباري لأسوان، وعمرو حنفي للبحر الأحمر، وإبراهيم الشهاوى للمنوفية، ومحمد هاني جمال الدين لبنى سويف، وأسامة القاضي للمنيا، وأيمن مختار للدقهلية.