ابن زايد بعد استقبال ابن سلمان: ماضون مع السعودية بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية

قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد "إننا ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية".

ووصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب موقع العين الإخباري الإماراتي، تأتي الزيارة في إطار جولة للأمير محمد بن سلمان تشمل عددا من الدول العربية والصديقة، يبدأها من الإمارات.

ووفقا لمصادر إعلامية سعودية، تأتي الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين، ولبحث آخر المستجدات على الساحتين العربية والعالمية.

وتشهد العلاقات السعودية – الإماراتية نموا في مجالات مختلفة، وخاصة في المجالين التجاري والاستثماري.

Mohammed bin Salman arrives at Qasr Al Watan in Abu Dhabi, where he is accorded an official reception. pic.twitter.com/OpOMS2JYar — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 27, 2019

وأعلن البلدان عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، في أيار/مايو 2016، وتبعه إنشاء ما أطلق عليه البلدان العربيان "خلوة العزم".

وتهدف "خلوة العزم" إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل تعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى #الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي pic.twitter.com/1M57s2Ulb6 — العربية (@AlArabiya) November 27, 2019

وتهدف اللجنة العليا المشتركة للبلدين، إلى تحويل زخم العلاقة بينهما إلى علاقة مؤسساتية، تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية والتعاون البيئي والعلمي.