روسيا الموحدة والحزب الحاكم في سوريا يخططان لتبادل الخبرات قبل الانتخابات البرلمانية

صرح عضو مجلس الدوما الروسي، رئيس مجموعة الصداقة بين برلمانيي روسيا وسوريا، دميتري سابلين، اليوم الأربعاء، بأن حزب "روسيا الموحدة" وحزب "البعث" الحاكم في سوريا يخططان لتبادل الخبرات الانتخابية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في دولتيهما.

موسكو - سبوتنيك. وقال سابلين للصحفيين عقب اجتماع عقدته قيادة حزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأربعاء، مع وفد حزب "البعث" السوري، الذي يزور موسكو هذه الأيام: "نحن والسوريون نعايش حاليا فترة دورات انتخابية، وبطبيعة الحال، نخطط لإجراء تدريب مشترك وتبادل خبرات. وأعتقد أن القادة السوريين سيأتون في القريب العاجل إلى هنا للدراسة في مدرسة الحزب، كما قد نذهب نحن إلى هناك، كمدرسين".

وأشار إلى أنه جرت خلال هذا اللقاء مناقشة قضايا التعاون الاجتماعي والإنساني بين الحزبين الحاكمين في روسيا وسوريا.

يذكر أن انتخابات مجلس الدوما الروسي ستجري في روسيا، في عام 2021، وكذلك من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في سوريا في عام 2020.