توقيع 4 مذكرات تفاهم بين السعودية والإمارات

ترأس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبو ظبي.

وحسب موقع "العربية" السعودي أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن الإمارات ماضية "مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية".

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس "في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكرياً، فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وخلال الاجتماع، شهد الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى #الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي pic.twitter.com/1M57s2Ulb6 — العربية (@AlArabiya) November 27, 2019

وإثر الاجتماع، كتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه في "تويتر": ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبو ظبي. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وفي وقت سابق من اليوم كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في زيارة رسمية، وكان في استقبال ولي العهد بمطار أبو ظبي ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجريت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبو ظبي.

ويجري ولي العهد السعودي مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.