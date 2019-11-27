جماعة "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 32 مهاجرا في صعدة جراء قصف للتحالف العربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 32 مهاجرًا يحملون جنسيات دول أفريقية، بقصف اتهمت الجيش السعودي بتنفيذه على محافظة صعدة الحدودية.

القاهرة – سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن الجيش السعودي نفذ قصفًا مدفعيًا على منطقة الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، مؤكدة وقوع 10 قتلى و22 جريحًا من المهاجرين الأفارقة جراء القصف.

#المسيرة_عاجل | #صعدة: 10 قتلى و22 جريحًا من المهاجرين الأفارقة بقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية #منبه الحدودية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) 27 ноября 2019 г.

وكانت "أنصار الله" قد اتهمت الأربعاء الماضي، الجيش السعودي بشن قصف مدفعي مماثل على سوق الرقو في المديرية ذاتها، أسفر عن مقتل وإصابة 35 مهاجرًا أفريقيا.

وتنفذ القوات السعودية التي تقود تحالفا من قوات دول عربية وإسلامية ضد الجماعة دعما للجيش اليمني عمليات قصف مدفعي وصاروخي وغارات على مواقع تابعة للجماعة في صعدة ومحافظات يمنية أخرى.

وبالمقابل تتعرض مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير لهجمات ينفذها مسلحو جماعة أنصار الله تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات، كردٍ على عمليات التحالف التي انطلقت في 26 ’ذار/مارس 2015.