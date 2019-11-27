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21:04 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    شهود عيان: عشرات الإصابات بين محتجين حاولوا الوصول للقنصلية الإيرانية في النجف

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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    أفاد شهود عيان في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، بأن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى القنصلية الإيرانية في المحافظة.

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
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    بغداد - سبوتنيك. وقال أحد الشهود (رفض الكشف عن اسمه)  في حديث لـ"سبوتنيك" إن "صدامات وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى القنصلية الإيرانية في النجف"، لافتا إلى أن "قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى القنصلية ما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين بحالات اختناق".

    ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

    أدان رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وعملية خطف في صفوف المتظاهرين العراقيين وتهديد حرية التعبير.

    وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" "زار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، يومي 26 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والبيئة الأمنية الحالية في العراق والشرق الأوسط."

    وندد ميلي "قتل وخطف المتظاهرين، والتهديدات لحرية التعبير ودائرة العنف" مؤكدا على "دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في دفاعه عن عراق حر ومستقل".

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    الكلمات الدلالية:
    القنصلية الإيرانية, السفارة الإيرانية, محتجين, العراق, بغداد, النجف
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