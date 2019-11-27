موغريني: المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زالت ممكنة بشرط وجود النية السياسية

أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أن العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زالت ممكنة، بشرطة وجود النية السياسية.

أمستردام - سبوتنيك. قالت موغيريني في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء "أية خطة لا تدخل مصالح الطرفين ستفشل، ولكن العمل يستمر في ظل هذه الظروف الصعبة لإبقاء هذه الفكرة"، مضيفة "نحن أكدنا أن المستوطنات غير شرعية تحت القانون الدولي وهي تهدد حل الدولتين".

وأكدت موغيريني أن "العودة إلى المفاوضات ما زالت ممكنة، وأنا مقتنعة جدا أنها قابلة للتنفيذ بشرط وجود النية السياسية، ونحن سندعم ونشجع بناء السلام والأمن ودولتين منفصلتين لإسرائيل وفلسطين".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في تصريحات سابقة أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية أمر لا يتعارض مع القانون الدولي، وهو الإعلان الذي رفضته فلسطين، وعدد من الدول، واعتبروه تقويضا لحل الدولتين.

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات ، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.