جمعية مصارف لبنان تؤكد عدم مشاركة البنوك في الإضراب المقرر غدا

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، أن البنوك لن تشارك في الإضراب العام المقرر أن يبدأ غدا الخميس، لتنأى بنفسها عن خطوة عمالية تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الجمعية كشفت في بيان إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر.

في غضون ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الأربعاء نقلا عن بيان من نقابة أصحاب محطات الوقود إن النقابة دعت إلى إضراب مفتوح لمحطات الوقود على مستوى البلاد من غد الخميس.

وعزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة نالت من قدرة مستوردين عديدين على جلب السلع.