محمد بن سلمان يتحدث عن حدث سياسي "غير مسبوق" تستعد له السعودية

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.

جاء ذلك خلال ترؤس محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال محمد بن سلمان، إنه سعيد بوجوده في بلده الثاني، الذي يستعد للاحتفال بذكرى الاتحاد وتذكر همم الرجال الذين بدأوا مسيرة التنمية التي نرقى بها اليوم إلى آفاق جديدة.

وأوضح أن "العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم وقضاياهما".

وأضاف ولي عهد السعودية، أن عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين، وتكامل "رؤية المملكة 2030" و"رؤية الإمارات 2021" اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين لشعبيهما الشقيقين وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة.

وأشار ابن سلمان إلى أن عام 2020 هو عام الإنجازات الدولية، قائلا "نحن على أعتاب احتضان فعاليات دولية كبيرة وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل... فرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 هما خير دليل على ما تحظيان به من مكانة دولية مرموقة".

كما قدم الدعوة إلى دولة الإمارات لتحل ضيف شرف على قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تتولى المملكة رئاستها.

من جانبه، قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد "نتطلع لتحقيق التعاون الاستراتيجي مع السعودية من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وشدد على أن "العلاقات بين الإمارات والسعودية ليست تاريخية فحسب بل دم ومصير ومشترك".