المتحدث باسم نتنياهو يتهم ماجدة الرومي وكارول سماحة بـ"العنصرية"

اتهم المتحدث الرسمي باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، عوفير غندلمان، كل من ماجدة الرومي وكارول سماحة بـ" العنصرية".

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد نشر الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، مقطعا فيديو، وهي تتحدث عن "بروتوكولات حكماء صهيون"؛ وقالت الرومي في الفيديو، إنها تؤمن بأن "الصهيونية العالمية" لديها مخطط لتفتيت الدول العربية، وتشكيل حكومة واحدة للكون كله حسبما جاء في الكتاب، لتأتي بعدها مواطنتها اللبنانية، الفنانة كارول سماحة، معلقة على كلام الرومي بالقول: "كلام كتير صحيح".

وأضافت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، على صفحتها الرسمية في "تويتر":

يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد والخطر الأكبر الي جايي، وإيه نعم السفينة بحاجة قبطان.

🔴 كلام كتير صحيح !!!

و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!

وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019

فعلق غندلمان على تصريحات الرومي وسماحة، قائلا: "تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية".

وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا:

بروتوكولات حكماء صهيون زورت في روسيا، في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي، وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين. يا عيب الشوم".

تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.



البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.



يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019

وهو ما دفع الفنانة كارول سماحة إلى الرد الفوري والقوي على غندلمان، قائلة:

الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروسا بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد كل الأعراف والقوانين الدولية.

Celebrity Lebanese singer @CAROLE_SAMAHA expresses her support for the infamous "Protocols of the Elders of Zion", as did popular Lebanses singer @majidaelroumi.



That's anti-Semitic.



The "Protocols" are a forgery & a blood libel that led to many massacres & to the #Holocaust. https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2019

وفور نشر تغريدة سماحة، خرج عوفير جندلمان، بتغريدة جديدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، ليقول:

لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة، التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي. لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله.

That's another #racist diatribe. You are showing the world who you really are.



If you care about human dignity, why don't you codemn Lebanese #Apartheid against Palestinians? Why don't you condemn Hezbollah who occupies your country & has murdered tens of thousands of Syrians? https://t.co/wlyFTOsTa6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2019

واستمر الجدل بين كارول سماحة، الفنانة اللبنانية، وعوفير جندلمان، المتحدث الإعلامي باسم نتنياهو، على صفحات "تويتر"، لينشر في أكثر من تغريدة مقولة سماحة التي جاءت بعنوان "قتل 6 مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين".

وما يزال الجدال مستمرا.