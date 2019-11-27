إسرائيل تدعو الأمم المتحدة الى إعلان "حزب الله" منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة إلى إعلان "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

أفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن كاتس، قد رحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد "حزب الله" الذي دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى نزع الأسلحة من كافة الجماعات المسلحة.

ونقلت القناة العبرية عن لسان كاتس مدى ترحيبه بتقرير غوتيريش حول نزع سلاح "حزب الله"، وبأن وزير الخارجية الإسرائيلية يرى أن الحزب يتزود بصواريخ متقدمة، ليدعو بعدها الأمم المتحدة إلى نزع سلاح الحزب اللبناني.

קוראים לאו"ם לפרק את חיזבאללה מנשקו https://t.co/U9jjB1VrFb — ערוץ 7 (@arutz7heb) November 27, 2019

وأضاف الوزير كاتس أن "حزب الله وإيران استخدما لبنان كرهينة، تصرفاتهم تهدد الاستقرار والسلام، وإسرائيل مصممة على منع جهود إيران لتسليح حزب الله بطريقة تهدد مواطني إسرائيل".

وأشارت القناة العبرية إلى أن غوتيريش قد دعا الحكومة اللبنانية باتخاذ التدابير اللازمة لنزع الأسلحة من كافة الجماعات المسلحة، وخاصة "حزب الله".