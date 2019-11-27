الحوثي يعلن عن موعد وصول الأسرى المفرج عنهم من التحالف

أعلن القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، أن من المقرر، وصول أسرى مفرج عنهم من قوات التحالف العربي، إلى مطار صنعاء الدولي غداً الخميس.

وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أول دفعة من الأسرى الـ 200 الذي تم الإعلان عنها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه، ستصل يوم غد صباحا".

ودعا القيادي في "أنصار الله"، جماعته إلى الاحتشاد أمام مطار صنعاء، لاستقبال الأسرى الواصلين.

سيتم وصول أول دفعة من الأسرى ٢٠٠ الذي تم الإعلان عنها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه

يوم غدا صباحا

وعليه ندعو كل من يستطيع الذهاب للاستقبال التواجد ال١١عشر ظهراامام المطار

كمانكرر الدعوة لتحالف العدوان بإيقاف تعذيب الأسرى ونسأل الله أن يفرج عنهم بقوته — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 27, 2019

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أمس الثلاثاء، بأن "قيادة التحالف قررت وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

وأشار العقيد المالكي إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول".