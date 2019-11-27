رئيس هيئة الاركان السوداني يختتم جولته بدارفور ويتفقد الفرقتين 16 و20 نيالا والضعين

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة لعبت دورا أساسيا وبارزا ومشرفا في التغيير الذي حدث واستطاعت العبور بالبلاد إلى بر الآمان رغم الظروف وما تعرضت له من حملات التشكيك والتخذيل.
السودان – سبوتنيك. وقال الحسين: "القوات المسلحة لعبت دورا أساسيا وبارزا ومشرفا في التغيير الذي حدث واستطاعت العبور بالبلاد إلى بر الأمان رغم الظروف وما تعرضت له من حملات التشكيك والتخذيل، التي لم تلتفت إليها مؤمنة بثقة الشعب السوداني ووفائها له ومتمسكة بقيمها الراسخة".
وأضاف: "القوات المسلحة ولائها للوطن وواجبها حماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه وحراسة التغيير الذي شاركت فيه بانحيازها لإرادته وجدد سيادته التزامها الكامل بوقف إطلاق النار تعزيزا لإرادة السلام الذي تتركز جهود الدولة لتحقيقه في هذه المرحلة المفصلية وتعهد لدي مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بالفرقتين (16 و20 مشاة) بكل من نيالا والضعين تعهد بتوفير كل متطلبات القوات المسلحة واحتياجاتها".
وأشار إلى أن المرحلة الجديدة لخطة تطويرها والتي إبتدرتها بالتحول للعمل بنظام هيئة الأركان في سياق الهيكلة واعادة التنظيم وكشف سيادته عن خطوات تجري تبعا لذلك لإعتماد العمل بنظام المناطق العسكرية على مستوى السودان واتجاهاته المختلفة.
وعدد رئيس هيئة الأركان جملة من البشريات في مجال إهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري في الخدمة والمعاش وتحقيق أقصى درجات الرضا الوظيفي والاستجابة لمتطلباته الحياتية.
وأطلع الحسين على مجمل الاوضاع الامنية بولايتي جنوب وشرق دارفور مشيدا بالتنسيق بين القوات النظامية وأختتم رئيس هيئة الأركان جولته في دارفور والتي تفقد خلالها عدد من التشكيلات والوحدات والتي استغرقت عدة أيام رافقه خلالها *نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات إلي جانب قائد القوات البرية* وعدد من مديري الإدارات والزيارة عكست مدى اهتمام قيادة القوات المسلحة بمتابعة الأداء للتشكيلات والوحدات ميدانيا خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تتضافر الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن والإستقرار في كافة ربوع البلاد.
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