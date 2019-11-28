روسيا ترسل فريقا طبيا إلى القامشلي السورية

بدأ فريق من الأطباء العسكريين الروس العمل في عيادة مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب قائد الوحدة الطبية، المقدم فاديم كوزمين، أمام حشد كبير من السكان المحليين: "يبدأ فريق طبي روسي العمل في عيادة القامشلي، لقد وصل أفضل المتخصصين في الخدمة الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى الأراضي السورية الصديقة، نحن على استعداد لتقديم مساعدات متخصصة لجميع من يحتاج من سكان المدينة، مرحبا بكم".

هذا وقد بدأ الفريق الطبي العمل بالفعل، ويشار إلى أن الفريق الطبي مجهز بجميع الأدوات والوسائل اللازمة المتخصصة لتقديم المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فريقين ميدانيين من الأطباء على قاعدة المستشفى العسكري الميداني، وسيكون قادرا على تقديم المساعدة الطبية لسكان المناطق النائية، حيث سيتم زيارة هذه المناطق كجزء من القوافل وتقديم مساعدة إنسانية كذلك.

هذا وأرسلت القوات الروسية، الاثنين، فريقا طبيا إلى إحدى قواعدها بالقرب من منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.