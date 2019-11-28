مبادرات استراتيجية تحلق بالاقتصاد السعودي الإماراتي... فيديو

ووفقا لوكالة أنباء الإماراتية "وام"، فمن أهم المبادرات التي تم طرحها، هي مبارة المصفاة العملاقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويستهدف هذا المشروع تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيماويات بحسب الوكالة.
شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية .. خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي. pic.twitter.com/8NFojsgDls— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 27, 2019
كما تم عرض مبادرة "التأشيرة السياحية المشتركة" للأشخاص المقيمين في البلدين بهدف تنشيط الحركة السياحية في البلدين وتعزيز دور السياحة في تطوير الاقتصاد المشترك ليصبح من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وشملت المبادرات الأخرى التي تم استعراضها في الاجتماع مبادرة "تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية"، بالإضافة إلى مبادرة تتعلق بمواجهة التحديات الغذائية ومبادرة العملة الرقمية المشتركة، ومبادرات أخرى.
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