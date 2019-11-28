وكالة: لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار

قال مصدر مالي في لبنان إن الدولة سددت سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق اليوم الخميس.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مصدر مالي مطلع "إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت اليوم الخميس، فضلا عن قسيمة العائد".

وكان البنك المركزي اللبناني قال، في وقت سابق، إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة، وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويمر بأزمة اقتصادية حادة.

ويعاني لبنان من أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاحات منذ 17 كتوبر /تشرين الأول الماضي، وأعلن أكثر من مرة التزامه بسداد أي سندات بالعملة الصعبة في موعدها، بما في ذلك 1.5 مليار دولار.

وقال وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: "نحن الآن بحاجة لعمل تسويق أكبر لسنداتنا بالعملة الأجنبية التي نود إصدارها. أنا وحاكم (مصرف لبنان) سنضع خطة. نشتغل على كيفية اجتذاب بعض من حجم هذا الإصدار الذي يمكن أن يكون بين مليار ونصف إلى مليارين لتغطية ما تم تسديده سابقا وما سيستحق".

وأضاف خليل: "اتفقنا على بعض الخطوات وهي مجموعة أدوات تكمل بعضها البعض، منها إصدارت بفوائد منخفضة ومنها تنظيم لإصدار السندات الدولية الذي نحن بحاجة له من الآن ولغاية مطلع الشهر المقبل لكي نسدد ما تبقى على الدولة من عملات أجنبية".