قطر تقدم منحة إلى الأردن

أعلنت وزارة التخطيط الأردنية، اليوم الخميس، عن منحة قطرية لدعم القطاع الصحي في الأردن.

وقال مصدر أردني إن الحوار ما زال جاريا حول قيمة المنحة بالرغم من أن موعد توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس في تمام الساعة 12:30.

وتوقّع الاتفاقية للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية، وذلك لدعم القطاع الصحي، كما نقلت وكالة "عمون" الاخبارية.

وأكدت وزارة التخطيط إن الاتفاقية ذات أهمية كبيرة باعتبارها أول اتفاقية تؤسس للتعاون التنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق قطر للتنمية.

وتابعت الوزارة أن توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي 16 يوليو/ تموز الفائت، كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة.