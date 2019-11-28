فيديو يثير الجدل... "حادثة موجعة" في مكة والسلطات السعودية تتحرك

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن سعودي عثر على رضيع ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب أحد المواقع الحكومية في مدينة مكة المكرمة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "تولى مركز شرطة جرول بمكة التحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عاينت فرق الهلال الأحمر الرضيع للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة في مكة.

فيديو "متداول"| مواطن يعثر على رضيعة ملقاه على الأرض في حي الزاهر بـ ⁧#مكة⁩.

؛ pic.twitter.com/d7kuvqmWC7 — مجتمعنا (@KSASociety) November 28, 2019

وقالت الصحيفة إن "مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا من مواطن يفيد بأنه عثر على طفل ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر، لتباشر جهات الاختصاص - مدعومة بفرقة أمنية - البلاغ والكشف على الطفل من قبل فرق الهلال الأحمر، للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة".