166 قتيلا وجريحا من المتظاهرين في ذي قار جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي، اليوم الخميس بإرتفاع حصيلة القتلى، والجرحى بين صفوف المتظاهرين، إثر الرصاص الحي، إلى أكثر من 160 شخص، في ذي قار، جنوبي البلاد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، من داخل مستشفى الناصرية العام، في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، قتل 16 متظاهرا، وأصيب 150 آخرين بجروح بينهم في حالة خطرة جدا، بسبب الرصاص الحي الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين في مناطق متفرقة من المحافظة، ومركزها.