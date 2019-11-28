الأرصاد المصرية تكشف الموعد الرسمي لبدء فصل الشتاء... فيديو

كشف مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد المصرية، اليوم الخميس، عن الموعد الرسمي لفصل الشتاء.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن" المصرية، إن الموعد الرسمي لفصل الشتاء هو 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار شاهين إلى أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية ولكن لا توجد فرصة لسقوط الأمطار.

وأوضح أن طقس اليوم الخميس، دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الشبورة المائية ستكون موجودة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.