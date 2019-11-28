تسجيل
13:50 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الأردن عمان

    قاتل الفلسطينيين فقتلوه... من هو وصفي التل الذي يحيي الأردن ذكرى اغتياله اليوم

    © flickr.com/ Gilbert Sopakuwa
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102129/19/1021291984.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911281043548838-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/

    تحل، اليوم، الذكرى الـ49 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل الذي اغتيل في القاهرة، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1971.

    تولى وصفي التل منصب رئيس الوزراء في الأعوام 1962 و1965 و1970، وهو واحد من أكثر الشخصيات جدلا في التاريخ الحديث، خاصة حول دوره فيما عرف بأحداث "أيلول الأسود"، وهي الصدامات المسلحة التي جرت بين الفدائيين الفلسطينين داخل الأردن والسلطات الأمنية بالمملكة.

    ​ولد التل في العام 1920، وهو ابن الشاعر الأردني المعروف مصطفى وهبي التل (عرار). تلقى دراسته الابتدائية في المملكة، ثم انتقل للدراسة بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتقلد وظائف ومناصب رسمية في عمان والقدس وأريحا ولندن، وعمل دبلوماسيا في السفارات الأردنية في موسكو وطهران وبغداد.

    ضم الأردن الضفة الغربية إلى أراضيه في عام 1951، وقام بتجنيس فلسطينييها، إلا أنه خسرها في حرب يونيو/ تموز 1967، فعملت حركة فتح الفلسطينية على تكثيف عمليتها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ضد إسرائيل من الأراضي الأردنية، وأصبحت منطقة الكرامة الحدودية مقراً لها.

    غير أن هذا الوضع لم يرتح له النظام الأردني، إذ ضاق ذرعا بما يقوم به الفدائيون الفلسطينيون فقرر التخلص منهم. وبحسب عدد من المصادر التاريخية الفلسطينية، فيعد وصفي التل هو العقل المدبر لإنهاء التواجد الفدائي الفلسطيني من الأراضي الأردنية، وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأردن قد ضاق ذرعا بما يقوم به الفدائيون الفلسطينيون الذين كانوا يتواجدون في الضفة الغربية، وتحدثت وسائل الإعلام الفلسطينية عن أن هذه الفصائل كانت تقوم بفرض سيطرتها على الأراضي التي تقيم فيها وتفرض الضرائب على المواطنين، وأصبحت بمثابة "دولة داخل الدولة"، لذلك قررت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية.

    تقول بعض المصادر الفلسطينية إن الملك حسين كان يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة، لحصر نشاط الفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة، بينما كانت المؤسسة العسكرية ترغب في توجيه ضربة قاضية، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي، ووصفي التل، وزيد الرفاعي، وزيد بن شاكر ومدير المخابرات الأردنية آنذاك نذير رشيد، واتفقوا على تنفيذ العملية العسكرية وأطلقوا عليها اسم "جوهر".

    وفي يناير/ كانون الثاني 1971، اليوم التالي للاجتماع، بدأ الجيش بتنفيذ خطة "جوهر"، وحدثت اشتباكات بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن تم تشكيل حكومة وصفي التل.

    واستخدمت القوات المسلحة الأردنية جميع أنواع الأسلحة، بداية من سلاح الطيران، وصولا إلى المشاه، مرورا بالمدرعات والمدفعية، وبدأت الدبابات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، بينما كانت المجنزرات والسكوتات باقتحام المخيمات، وتمكن الجيش في النهاية من إخراج المسلحين من مناطقهم مع زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري، وسط انتقادات عربية واسعة وتجاهل تام من الجانب الأردني، وفي أبريل/ نيسان أمر وصفي التل منظمة التحرير الفلسطينية بنقل جميع قواعدها من عمان إلى الغابات بين عجلون وجرش.

    وفي يوليو / تموز، حاصر الجيش آخر الفدائيين وكان عددهم حوالي 2.000 شخص في منطقة عجلون- جرش، واستسلموا في النهاية وسمح لهم بالمغادرة إلى سوريا، وفي مؤتمر صحفي عقد في 17 تموز / يوليو، أعلن الحسين أن السيادة الأردنية قد أعيدت تماما، وأنه "لا توجد مشكلة الآن".

    وقدرت بعض الكتابات الفلسطينية عدد الذي قتلوا في هذه العملية بحوالي 4000 قتيل من الفدائيين.

    وألقت القوات الأردنية القبض على معظم رؤساء وقادة المنظمات، وفرّ ياسر عرفات متنكراً، ثم سيطرت القوات الأردنية على الأرض واستسلم أكثر من 7.000 من المسلحين الفلسطينيين وقتل الآلاف منهم، وعقد مؤتمر القاهرة في 23 أيلول/ سبتمبر، والذي تم الاتفاق فيه على خروج المنظمات الفدائية من المدن الأردنية كاملة لتتجمع في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لأي منهم، وخروج القيادات إلى خارج الأردن.

    إلا أنه وبعد شهور قليلة وبقيادة وصفي التل اجتاحت قوات الجيش الأردني وسلاح الجو بالطائرات والدبابات أرياف الشمال وقضت على آخر معاقل الفدائيين الفلسطينين، وقتل في العملية عدد كبير من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية منهم أبو علي إياد، والذي كان قد أمر الفدائيين بقتل وصفي التل قبل وفاته، وورد ذلك في كتابه "فلسطيني بلا هوية"، لكن في نهاية المطاف قتله وصفي في أحراش عجلون، مما أثار غضب الفدائيين.

    وأسست فتح منظمة "أيلول الأسود" بهدف الانتقام من جميع الشخصيات التي أفشلت وجودها في الأردن، فقامت بعدة عمليات على الساحة الأردنية كان أولها محاولة اغتيال زيد الرفاعي في لندن في 15 سبتمبر/أيلول 1971، وفي 28 نوفمبر 1971 باغتيال وصفي التل في القاهرة.

    تقول بعض المصادر أن قاتل وصفي التل قال وهو ينظر إليه بعد إطلاق النار: "أبو علي إياد ما مات والفلسطينيين مش نسوان".

    ​وقامت السلطات الأمنية المصرية بإلقاء القبض على المتهمين باغتيال وصفي التل، وظهروا في محكمة دار القضاء العالي ببدلات كاملة وبربطات عنق ملونة، يلوحون بإشارة النصر، بينما امتلأت القاعة بالمحامين من الجزائر، ومصر، وليبيا، وسوريا وفلسطين للدفاع عنهم، وتحولت القضية من قضية جنائية إلى قضية سياسية بعدما ربط المحامون عملية اغتيال وصفي التل بما حدث في الأردن، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين.

    انظر أيضا:

    أول تعليق من ملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو الصادمة
    بعد تصريحات نتنياهو... هل تلغي فلسطين والأردن كل الاتفاقيات مع إسرائيل؟
    اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر في هجوم مسلح وسط عمان
    الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوغدانوف والسفير الأردني
    فلسطين تهنئ الأردن بمناسبة فرض السيادة على الباقورة والغمر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فلسطين الآن, أخبار فلسطين, فلسطينيون, فلسطينيين, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة دراغون فاير للمصور الأسترالي ميكي بوينتون الفائز على جائزة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    الفائزون والمتأهلون في مسابقة التصوير البانورامي لعام 2019
    هل من مسرحية كيميائية أخرى؟
    هل من "مسرحية كيميائية" أخرى؟
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك