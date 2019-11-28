يستمر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم، الخميس، بزيارته الرسمية للإمارات، ولقاءاته بكبار المسؤولين الإماراتيين.

وأجرى ولي العهد السعودي محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لـ"العربية نت".

وقال محمد بن راشد أثناء استقباله محمد بن سلمان: "علاقاتنا مع السعودية استراتيجية لا تنفصم عراها".

سبق أن ترأس محمد بن سلمان، مساء أمس، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي.

فيما شدد ولي عهد أبوظبي على مضي بلاده قدما مع السعودية نحو التعزيز الكامل للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، التي وصفها بعلاقة دم ومصير مشترك، وبأنها تزهو وتزدهر سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً.

وشهدت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي توقيعاً على مذكرات تفاهم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة والثقافة، والفضاء، كما جرى استعراض 7 مبادرات استراتيجية بين الجانبين.

ومن بين تلك المشاريع المشتركة، مشروع المصفاة العملاقة الجديدة، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة، والتأشيرة السياحية المشتركة، والأمن السيبراني، ومجلس الشباب السعودي الإماراتي.

وفي وقت سابق، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أن العام 2020 هو عام الإنجازات، فالسعودية تترأس مجموعة العشرين، والإمارات تحتضن معرض "إكسبو"، وهو ما اعتبره الأمير دليلاً على مكانة البلدين المرموقة عالمياً.