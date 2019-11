خبير: إصلاح قطاع المحروقات في الجزائر قد يهدد جذب المستثمرين الأجانب

علق مدير البحوث في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية، فرانسيس بيرين، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" وقال "الحديث عن النفط والغاز في المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق وإيران وفنزويلا كان موضوعًا شديد الحساسية دائمًا. لذلك، يجب إجراء هذه المحادثة في إطار سياسي يتم الاعتراف به باعتباره شرعيًا لدى معظم المجتمع. خلاف ذلك، حتى لو لم تثر التدابير المقترحة أية أسئلة، فهناك مشكلة على أية حال، وهي كيف ينظر الناس إلى هذه التدابير".

مدير البحوث فرانسيس بيرين، الذي يتعامل مع مركز الأبحاث"، Policy Center for the New South, حلل مشروع قانون اقترحته الحكومة الجزائرية واعتمده المجلس الشعبي الوطني. يخفف هذا القانون ويبسط النظام القانوني والضريبي في قطاع الهيدروكربونات لجذب المستثمرين الأجانب. فيما يراه معارضو الإصلاح أن الحكومة بهذه الخطوة تتخلى عن ثروة البلاد لشركات عالمية كبيرة.

يعتبر الخبير أن هذا التعبير "غير متناسب إلى حد ما"، على الرغم من أنه يتفهم "المشاعر" التي تبرز مع أدنى التغييرات في التشريع في قطاع المحروقات في بلد مثل الجزائر ، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي حوالي 95 في المائة من صادرات البلاد. وفقًا لفرانسيس بيرين ، فإن الإصلاح المقترح "ليس ثوريًا بطبيعته ، يجب التأكيد عليه" ، ويشير إلى أن مشروع القانون لم يتم تمريره بعد على جميع مراحل العملية التشريعية.

وأضاف بيرين "إذا نظرت بنزاهة إلى المقترحات في مشروع القانون ، لا يمكنك القول إن موارد الجزائر ستضيع. لن يتم حل Sonatrach ، لكنها ستظل الشريك الرئيسي للشركات الأجنبية. تبقى احتياطيات النفط والغاز ملكية جزائرية. "

في الواقع ، لا يقترح مشروع القانون تغيير مخطط "توزيع الإنتاج" ، والذي ينص على أن جزءًا من المحروقات التي تنتجها شركة أجنبية في حقل اكتشفته لا يتجاوز 49 في المائة من إجمالي الإنتاج. وستظل نسبة الـ "المتبقية" البالغة 51 في المائة ملكًا لشركة Sonatrach المملوكة للدولة ، والتي ستظل بالتالي شريكًا إلزاميًا لجميع شركات النفط والغاز الأجنبية التي ترغب في العمل في الجزائر.

يقول فرانسيس بيرين: "لا شيء يتغير فيما يتعلق بحق الملكية - بل يبقى مع الدولة، إنهم لا يرفضون حكم 51/49 في المئة لصالح الدولة ، كما حدث في القطاعات الاقتصادية الأخرى الأقل استراتيجية".

وتحدث الخبير عن النقاط الرئيسية لهذا الإصلاح، والتي تهدف إلى "تحسين مناخ الأعمال في قطاع المحروقات". الهدف الرئيسي من الإصلاح هو إعطاء دفعة لتطوير حقول النفط والغاز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا "هذه الودائع من الناحية الاقتصادية غالبًا ما تكون إمكاناتها ضعيفة من حيث الربحية ، على عكس الودائع الكبيرة".

يضاف إلى ذلك تطور الإنتاج البحري. "هناك العديد من الموارد" في القارة، ولكن "هناك إمكانات في البحر الأبيض المتوسط، والتي لم تمسها عمليًا".

يتناول مشروع القانون أيضا إنتاج الهيدروكربونات غير التقليدية (النفط والغاز الصخري). في هذا الصدد ، تمتلك الجزائر "واحدة من أكبر إمكانات العالم" ، حسب فرانسيس بيرين. في كلتا الحالتين ، لا تمتلك Sonatrach مستوى الخبرة اللازم لإجراء عمليات الاستكشاف والتطوير لحقول النفط والغاز هذه. وبالتالي جذب الشركات الأجنبية.

ووفقا للخبير، يهدف مشروع القانون إلى تحديد أوجه القصور في قطاع النفط والغاز في البلاد، وبعد ذلك ينبغي اتخاذ تدابير لتحفيز الاقتصاد، والتي سوف تسمح للدولة لتطوير التعاون مع الشركات الأجنبية. وهذا سوف يساهم في تطوير إنتاج المحروقات في البلاد.

ولهذا قال الخبير الروسي لماذا كان على الجزائر أن تجري هذه التعديلات "يتعلق الأمر أكثر بتكييف وتحديث وتحفيز وتقصير الإجراءات الإدارية ، التي غالباً ما تكون في الجزائر طويلة للغاية في قطاع الهيدروكربونات وفي أماكن أخرى، والتي تضر بالجاذبية الاقتصادية للبلاد."

وأضاف أن الجزائر تحاول توقع "مخاطر جدية" على المدى المتوسط والبعيد وتعمل على جعل هذا القطاع ، الذي لا يمر في أفضل الأوقات ، جذابًا. في الوقت نفسه ، يزداد الطلب المحلي على المحروقات باستمرار بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية في البلاد. كلما زاد استهلاك الدولة للنفط والغاز في الجزائر، قل عدد الصادرات المتبقية، مما يؤثر على الدخل الناتج عن بيع الهيدروكربونات.

السياق السياسي هو المفتاح

يعتقد فرانسيس بيرين أن الجزائريين أنفسهم منزعجين من الظرف الذي تم اختياره للإصلاح. بعد كل شيء ، فإن مشروع القانون ، الذي ، حتى لو لم ينص على أي تغييرات عالمية ، يتعلق بمنطقة حساسة للغاية ، تم اقتراحه في أكثر الأوقات غير المناسبة - خلال الفترة التي تمر فيها البلاد بمرحلة انتقالية.

من اللحظة التي استقال فيها عبد العزيز بوتفليقة في أوائل أبريل إلى الانتخابات الرئاسية ، والتي من المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر ، لا يمكن للحكومة الانتقالية ، من الناحية النظرية ، أن تتعامل فقط مع القضايا الحالية.

وفي بلد مثل الجزائر، حيث يعتمد اقتصادها اعتمادًا كبيرًا على الطاقة ، يُنظر إلى أي تغيير في التشريع في هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني على أنه مسألة لا يمكن أن تحلها الحكومة الانتقالية.

وأكد فرانسيس بيرين، ""يعتقد عامة الناس أنه لا يمكن إجراء مثل هذه التغييرات إلا من قبل السلطات المعترف بها في المجتمع الجزائري الشرعي".

ومما يضاعف الموقف حقيقة أن الناس طالبوا باستقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي حتى قبل أن تقترح الحكومة الانتقالية إصلاح قطاع النفط. تمت مناقشة استقالة رئيس الحكومة مرة أخرى في سبتمبر ، وحتى الرئيس الجزائري بالنيابة عبد القادر بن صالح ، بدا أنه في قلب الاستياء الشعبي. ويعتقد أن كلا السياسيين قريبان جدًا من عبد العزيز بوتفليق. وقد عيّن الأخير ، على وجه الخصوص ، نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء في منتصف مارس ، أي قبل أسبوعين من استقالته.

وأضاف بيرين"لقد ذكرت السنوات القليلة الماضية أن التشريع في قطاع الهيدروكربونات يحتاج إلى مراجعة. لكن الجانب الرئيسي هنا هو السياق السياسي. لاعتماد تشريع بهذه الأهمية، من الضروري أن يكون لدى السكان شعور بأن السلطة السياسية التي تصدر مثل هذا القانون تتمتع بشرعية كافية ".