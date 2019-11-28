تسجيل
16:58 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الجزائر

    خبير: إصلاح قطاع المحروقات في الجزائر قد يهدد جذب المستثمرين الأجانب

    © AP Photo / Toufik Doudou
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103436/77/1034367704.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911281043550954-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8/

    أجرت الحكومة الانتقالية الجزائرية تعديلات على قطاع المحروقات، بالرغم من ضرورة حفاظ الدولة على سيطرتها على حقول الإنتاج، فإن الإصلاح قد يتسبب في موجة جديدة من الاحتجاجات الجماعية.

    علق مدير البحوث في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية، فرانسيس بيرين، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" وقال "الحديث عن النفط والغاز في المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق وإيران وفنزويلا كان موضوعًا شديد الحساسية دائمًا. لذلك، يجب إجراء هذه المحادثة في إطار سياسي يتم الاعتراف به باعتباره شرعيًا لدى معظم المجتمع. خلاف ذلك، حتى لو لم تثر التدابير المقترحة أية أسئلة، فهناك مشكلة على أية حال، وهي كيف ينظر الناس إلى هذه التدابير".

    مدير البحوث فرانسيس بيرين، الذي يتعامل مع مركز الأبحاث"، Policy Center for the New South, حلل مشروع قانون اقترحته الحكومة الجزائرية واعتمده المجلس الشعبي الوطني. يخفف هذا القانون ويبسط النظام القانوني والضريبي في قطاع الهيدروكربونات لجذب المستثمرين الأجانب. فيما يراه  معارضو الإصلاح أن الحكومة بهذه الخطوة تتخلى عن ثروة البلاد لشركات عالمية كبيرة.

    يعتبر الخبير أن هذا التعبير "غير متناسب إلى حد ما"، على الرغم من أنه يتفهم "المشاعر" التي تبرز مع أدنى التغييرات في التشريع في قطاع المحروقات في بلد مثل الجزائر ، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي حوالي 95 في المائة من صادرات البلاد. وفقًا لفرانسيس بيرين ، فإن الإصلاح المقترح "ليس ثوريًا بطبيعته ، يجب التأكيد عليه" ، ويشير إلى أن مشروع القانون لم يتم تمريره بعد على جميع مراحل العملية التشريعية.

    وأضاف بيرين "إذا نظرت بنزاهة إلى المقترحات في مشروع القانون ، لا يمكنك القول إن موارد الجزائر ستضيع. لن يتم حل Sonatrach ، لكنها ستظل الشريك الرئيسي للشركات الأجنبية. تبقى احتياطيات النفط والغاز ملكية جزائرية. "

    في الواقع ، لا يقترح مشروع القانون تغيير مخطط "توزيع الإنتاج" ، والذي ينص على أن جزءًا من المحروقات التي تنتجها شركة أجنبية في حقل اكتشفته لا يتجاوز 49 في المائة من إجمالي الإنتاج. وستظل نسبة الـ "المتبقية" البالغة 51 في المائة ملكًا لشركة Sonatrach المملوكة للدولة ، والتي ستظل بالتالي شريكًا إلزاميًا لجميع شركات النفط والغاز الأجنبية التي ترغب في العمل في الجزائر.

    يقول فرانسيس بيرين: "لا شيء يتغير فيما يتعلق بحق الملكية - بل يبقى مع الدولة، إنهم لا يرفضون حكم 51/49 في المئة لصالح الدولة ، كما حدث في القطاعات الاقتصادية الأخرى الأقل استراتيجية".

    وتحدث الخبير عن النقاط الرئيسية لهذا الإصلاح، والتي تهدف إلى "تحسين مناخ الأعمال في قطاع المحروقات". الهدف الرئيسي من الإصلاح هو إعطاء دفعة لتطوير حقول النفط والغاز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا "هذه الودائع من الناحية الاقتصادية غالبًا ما تكون إمكاناتها ضعيفة من حيث الربحية ، على عكس الودائع الكبيرة".

    استمرار الاحتجاجات في الجزائر، 19 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الجزائر... مشروع قانون المحروقات يخرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع
    يضاف إلى ذلك تطور الإنتاج البحري. "هناك العديد من الموارد" في القارة، ولكن "هناك إمكانات في البحر الأبيض المتوسط، والتي لم تمسها عمليًا".

    يتناول مشروع القانون أيضا إنتاج الهيدروكربونات غير التقليدية (النفط والغاز الصخري). في هذا الصدد ، تمتلك الجزائر "واحدة من أكبر إمكانات العالم" ، حسب فرانسيس بيرين. في كلتا الحالتين ، لا تمتلك Sonatrach مستوى الخبرة اللازم لإجراء عمليات الاستكشاف والتطوير لحقول النفط والغاز هذه. وبالتالي جذب الشركات الأجنبية.

    ووفقا للخبير، يهدف مشروع القانون إلى تحديد أوجه القصور في قطاع النفط والغاز في البلاد، وبعد ذلك ينبغي اتخاذ تدابير لتحفيز الاقتصاد، والتي سوف تسمح للدولة لتطوير التعاون مع الشركات الأجنبية. وهذا سوف يساهم في تطوير إنتاج المحروقات في البلاد.

    ولهذا قال الخبير الروسي لماذا كان على الجزائر أن تجري هذه التعديلات "يتعلق الأمر أكثر بتكييف وتحديث وتحفيز وتقصير الإجراءات الإدارية ، التي غالباً ما تكون في الجزائر طويلة للغاية في قطاع الهيدروكربونات وفي أماكن أخرى، والتي تضر بالجاذبية الاقتصادية للبلاد."

    وأضاف أن الجزائر تحاول توقع "مخاطر جدية" على المدى المتوسط والبعيد وتعمل على جعل هذا القطاع ، الذي لا يمر في أفضل الأوقات ، جذابًا. في الوقت نفسه ، يزداد الطلب المحلي على المحروقات  باستمرار بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية في البلاد. كلما زاد استهلاك الدولة للنفط والغاز في الجزائر، قل عدد الصادرات المتبقية، مما يؤثر على الدخل الناتج عن بيع الهيدروكربونات.

    السياق السياسي هو المفتاح

    الجزائر
    © AP Photo / Toufik Doudou
    مشروع قانون الطاقة الجزائري يثير ضجة في الشارع
    يعتقد فرانسيس بيرين أن الجزائريين أنفسهم منزعجين من الظرف الذي تم اختياره للإصلاح. بعد كل شيء ، فإن مشروع القانون ، الذي ، حتى لو لم ينص على أي تغييرات عالمية ، يتعلق بمنطقة حساسة للغاية ، تم اقتراحه في أكثر الأوقات غير المناسبة - خلال الفترة التي تمر فيها البلاد بمرحلة انتقالية.

    من اللحظة التي استقال فيها عبد العزيز بوتفليقة في أوائل أبريل إلى الانتخابات الرئاسية ، والتي من المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر ، لا يمكن للحكومة الانتقالية ، من الناحية النظرية ، أن تتعامل فقط مع القضايا الحالية.

    وفي بلد مثل الجزائر، حيث يعتمد اقتصادها اعتمادًا كبيرًا على الطاقة ، يُنظر إلى أي تغيير في التشريع في هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني على أنه مسألة لا يمكن أن تحلها الحكومة الانتقالية.

    وأكد فرانسيس بيرين، ""يعتقد عامة الناس أنه لا يمكن إجراء مثل هذه التغييرات إلا من قبل السلطات المعترف بها في المجتمع الجزائري الشرعي".

    ومما يضاعف الموقف حقيقة أن الناس طالبوا باستقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي حتى قبل أن تقترح الحكومة الانتقالية إصلاح قطاع النفط. تمت مناقشة استقالة رئيس الحكومة مرة أخرى في سبتمبر ، وحتى الرئيس الجزائري بالنيابة عبد القادر بن صالح ، بدا أنه في قلب الاستياء الشعبي. ويعتقد أن كلا السياسيين قريبان جدًا من عبد العزيز بوتفليق. وقد عيّن الأخير ، على وجه الخصوص ، نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء في منتصف مارس ، أي قبل أسبوعين من استقالته.

    وأضاف بيرين"لقد ذكرت السنوات القليلة الماضية أن التشريع في قطاع الهيدروكربونات يحتاج إلى مراجعة. لكن الجانب الرئيسي هنا هو السياق السياسي. لاعتماد تشريع بهذه الأهمية، من الضروري أن يكون لدى السكان شعور بأن السلطة السياسية التي تصدر مثل هذا القانون تتمتع بشرعية كافية ".

    انظر أيضا:

    مشروع قانون الطاقة الجزائري يثير ضجة في الشارع
    الجزائر... مشروع قانون المحروقات يخرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع
    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, الدولة, زيادة أسعار المحروقات, تعديل, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة دراغون فاير للمصور الأسترالي ميكي بوينتون الفائز على جائزة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    الفائزون والمتأهلون في مسابقة التصوير البانورامي لعام 2019
    هل من مسرحية كيميائية أخرى؟
    هل من "مسرحية كيميائية" أخرى؟
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك