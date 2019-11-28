ارتفاع حصيلة الضحايا المتظاهرين في ذي قار جنوبي العراق إلى 225 قتيل وجريح

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي، وشهود عيان، اليوم الخميس، بإرتفاع حصيلة العنف في ذي قار، جنوبي البلاد، إلى أكثر من 225 قتيل وجريح بين المتظاهرين إثر الرصاص الحي، والاشتباكات بين العشائر، والقوات الأمنية.

وحسب المصدر الطبي، أن 25 متظاهرا قتلوا، وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح بينهم حالتهم خطرة جداً، إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي، نحو المتظاهرين في وسط الناصرية، مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد.

وأكد شاهد عيان، لمراسلتنا، بإن القوات الأمنية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى جسر الزيتون الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الرد السريع، وعشيرة الغزي التي أعلنت انتفاضها لحماية المتظاهرين.

وأفادت مراسلتنا، نقلا عن شهود عيان، اليوم الخميس، بإن أكبر عشائر محافظة ذي قار، جنوبي بغداد، تنتفض لحماية المتظاهرين بعد قتل وجرح أكثر من 160 منهم إثر الرصاص الحي الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريقهم.

وحسب الشهود، أن المئات من عشيرة الغزي، خرجوا من ناحية البطحاء، وعبروا جسر الفهد الرابط بين العاصمة بغداد، والناصرية، مركز ذي قار، جنوبي العراق، متجهين نحو شارع الحبوبي، وسط المدينة.

وأضاف شاهد عيان تحفظ الكشف عن أسمه، أن مجموعة من أبناء عشائر الغزي، بقيت مرابطة لجسر الفهد، فيما تجمع المئات من أبناء عشيرة البدور في منطقة البطحاء.

وأكد الشاهد، أن العشيرتين هددتا برفع السلاح ضد قوات الجيش، وباقي الفصائل الأمنية حال تكرر استخدامها الرصاص الحي نحو المتظاهرين، مطالبتان مغادرة القوات فورا.

ويقول الشاهد، إن أبناء العشيرتين الغزي، والبدور، خرجوا دون سلاح، لكنهم هددوا برفع السلاح بوجه القوات التي تقتل المتظاهرين وتصيبهم في عمليات قمع ومجازر ارتكبت اليوم، منذ ليلة أمس.

وأفادت مراسلتنا، ، نقلا عن مصدر طبي، صباح اليوم، الخميس، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بإرتفاع حصيلة القتلى، والجرحى بين صفوف المتظاهرين، إثر الرصاص الحي، إلى أكثر من 160 شخص، في ذي قار، جنوبي البلاد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، من داخل مستشفى الناصرية العام، في مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، قتل 16 متظاهرا، وأصيب 150 آخرين بجروح بينهم في حالة خطرة جدا، بسبب الرصاص الحي الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين في مناطق متفرقة من المحافظة، ومركزها.

وقام محتجون غاضبون، بإضرام النار، بمقرين للقوات التي شاركت في استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأكد شهود لمراسلتنا،، أن المحتجين أحرقوا مقرين، الأول خاص بفوج المهمات الخاصة، والثاني لقوات الرد السريع، فيما حاصروا عدد كبير من المحتجين الغاضبين، القوات في الشوارع لاسيما صوب منطقة الشامية.