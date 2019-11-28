ماذا قال رئيس الأركان الجزائري عن "المسيرات الداعمة للانتخابات والجيش"

وضع الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، باقة من الزهور عند النصب التذكاري للشهيد، محمد بلوزداد.

وتلا قايد صالح، اليوم الخميس، فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار، وذلك أثناء قيامه بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري الجزائري؛ بحسب صحيفة "النهار".

ووقف قايد صالح، رفقة الفريق بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد.

وقال الفريق قايد صالح:

إن الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين، والشعب باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين.

وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، أن المسيرات الشعبية الداعمة للانتخابات والمساندة للجيش تترجم نضج وعي أبناء الوطن، بما يحاك ضدهم.

وأشار قايد صالح، إلى أنها أيضا تعكس ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لدى الشعب وروحهم الوطنية. وسبق أن أكد قايد صالح، مساء أمس الأربعاء، أن الجزائر سيدة ولن تخضع لأي مساومات خارجية.

قال قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها في مقر قيادة القوات الجوية "الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أبدا أي تدخل وأي إملاءات ولا تخضع مساومات من أي طرف مهما كان"، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أن صالح أكد “الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خططها تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين”.