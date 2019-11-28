بعد تصريحات الملك... الرئيس الإسرائيلي يلتقي أميرا عربيا بارزا

شهدت الساعات الماضية لقاء بين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وأمير عربي، في العاصمة الإنجليزية لندن.

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، ظهر اليوم، الخميس، أن الرئيس ريفلين اجتمع مع الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث عدة قضايا، من بينها موقع المغطس في نهر الأردن وأرض الأديرة.

وذكرت القناة العبرية أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين ، التقى على هامش زيارته للندن، أمس الأربعاء، مع كبير مستشاري الملك الأردني، الأمير غازي بن محمد.

وأفادت القناة بأن الاجتماع انصب على عدة موضوعات مهمة، بينها موقع المغطس على نهر الأردن، ودفع المشروع الذي بادر إليه السيد ريفلين قدما في المنطقة، والمعروف باسم أرض الأديرة المتعلقة بترميم وإعمار المواقع والأماكن المقدسة فيها، وإنشاء مسار للحجاج المسيحيين.

وأوضحت القناة أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة وحيوية لمد جسر بين شعوب المنطقة.

وأعرب الرئيس ريفلين والأمير غازي عن أملهما في مواصلة الحوار المشترك حول هذه القضايا. وتم تأكيد صحة النبأ في عمان.

يأتي لقاء ريفلين وغازي في الوقت الذي تشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية حالة من التوتر، خاصة حينما أكد العاهل الأردني خلال مشاركته في جلسة حوارية في نيويورك، الخميس الماضي، أن العلاقات الثنائية في أسوأ حالاتها الآن، ويرجع جزء من الأسباب إلى قضايا داخلية في إسرائيل.