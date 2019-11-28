حقيقة إعفاء وزيرة الخارجية السودانية من منصبها

كشفت وسائل إعلام سودانية، حقيقة ما تم تداوله عن إعفاء وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، من منصبها.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس قراراً بإعفاء وزيرة الخارجية، وتعيين عمر قمر الدين بديلا لها.

ونقل موقع "سودافاكس" السوداني عن مصدر في الخارجية السودانية قوله إن ليس صحيحة تماما، وأنها تمارس أعمالها بصورة طبيعية.

وأشار المصدر إلى أن وزيرة الخارجية تشارك حاليا في أعمال الدورة العادية الـ47 لمجلس وزراء منظمة "إيقاد"، التي تنعقد اليوم الخميس في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

كما نقل موقع "السوداني" عن وزير الخارجية نفسها، قولها: " أنا الآن في أديس أبابا للمشاركة في قمة الإيقاد وفي هذا إجابة كافية".

أما موقع "آخر لحظة" السوداني، فنقل تصريحات عن لسان الوزيرة قالت فيها: " لا علم لي بقرار إعفائي وأمارس عملي".