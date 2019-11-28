رئيس الأركان الجزائري يعلن "إفشال مؤامرة ومخطط دنيء" استهدف البلاد

قال الفريق قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، اليوم الخميس، إنه حذر سابقا من مخطط "دنيء" يستهدف الجزائر.

نقلت صحيفة "النهار"، اليوم الخميس، عن لسان نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح، أنهم "تمكنوا بعون الله من كشف المخطط وفك خيوطه، وإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها العصابة وأعداء الجزائر".

وأضاف قايد صالح أنه تم إحباط المؤامرة بحرصهم على مصلحة الوطن التي عاهدوا بحمايتها.

وأشار رئيس الأركان الجزائري إلى أن وقوف الجيش إلى جانب الشعب لم يرض الأعداء، مضيفا أن مخطّطاتهم ترتكز على ضرب أسس الوحدة، من خلال الأكاذيب.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال الفريق قايد صالح:

إن الشعب واع بما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين، والشعب باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين.

وأوضح أن المسيرات الشعبية الداعمة للانتخابات والمساندة للجيش تترجم نضج وعي أبناء الوطن، بما يحاك ضدهم.

وأشار قايد صالح، إلى أنها أيضا تعكس ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لدى الشعب وروحهم الوطنية.