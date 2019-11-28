وصول الأسرى… "أنصار الله" تعلن رسميا عن "أول رد سعودي على مبادرات صنعاء"

قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في صنعاء، عبدالقادر المرتضى، إنه استلمنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 128 أسيرا ومعتقلا، تم الإفراج عنهم من السلطات السعودية.

وأوضحت اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى أنه "من بين من تم استقبالهم اليوم معتقلون في مطارات تسيطر عليها قوى العدوان، وبأن عودة الأسرى هو أول رد سعودي على مبادرات صنعاء، ونأمل أن يتم إنجاز صفقة تبادل كاملة من الطرفين".

#المسيرة_عاجل | رئيس #اللجنة_الوطنية_للأسرى عبدالقادر المرتضى: استلمنا من اللجنة الدولية لـ #الصليب_الأحمر 128 أسيرا ومعتقلا تم الإفراج عنهم من السلطات #السعودية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) November 28, 2019

ونقلت قناة "المسيرة"تابع عبد القادر المرتضى أن "الخطوة السعودية منقوصة، ونأمل أن يتم استكمالها كما وعدوا بذلك، ومن تم استقبالهم من الأسرى المحررين هم ممن كانوا في كشوفات اتفاق السويد".

وأكد المرتضى أن ملف الأسرى هو ملف إنساني، وبأن بلاده تأمل أن يستكمل الملف بتبادل كامل، مشيرا إلى أن بلاده قدمت الكثير من المبادرات، حيث سبق لهم الإفراج عن 500 أسير ومعتقل بدوافع إنسانية ودون مقابل.

#المسيرة_عاجل | المرتضى: هذا أول رد سعودي على مبادرات صنعاء ونأمل أن يتم إنجاز صفقة تبادل كاملة من الطرفين — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) November 28, 2019

وأفاد رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء، عبد القادر المرتضى، أن الأسرى الذين وصلوا منهم 30 أسيرا من جبهات الداخل، وأكثر من 10 أشخاص اعتقلوا من الطرقات، وبأن استلم كشوفات الأسرى، وتأكد من 128 أسما، ولا زال هناك 72 إسما لم يصلوا حتى الآن.

سبق أن أعلنت لجنة الصليب الأحمر الدولية، اليوم الخميس، عن إعادة 128 شخصا محررا أخيرا من قبل السعودية إلى العاصمة اليمنية، صنعاء.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزا من السعودية إلى صنعاء. نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".

#المسيرة_عاجل | المرتضى: ملف الأسرى هو ملف إنساني، ونأمل أن يستكمل الملف بتبادل كامل — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) November 28, 2019

وكان تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أعلن بأن قوات التحالف قررت إطلاق سراح 200 أسير من جماعة "أنصار الله" الحوثية.

فيما قال رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أول دفعة من الأسرى الـ 200 الذي تم الإعلان عنها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه، ستصل يوم الخميس صباحا"، داعيا جماعته إلى الاحتشاد أمام مطار صنعاء، لاستقبال الأسرى الواصلين.

Today we are repatriating 128 #detainees from #KSA to #Sanaa.

We welcome this initiative and we are pleased to see humanitarian considerations taken into account for the sake of the families waiting for their loved ones to return home. — ICRC Yemen (@ICRC_ye) November 28, 2019

وتأتي هذه الخطوة وسط أنباء عن اتصالات سعودية حوثية غير معلنة لبحث شروط إنهاء الحرب في اليمن، وتأكيد وزير الخارجية العماني بعد لقائه بومبيو في واشنطن، أن الطرفين يرغبان فعلا في حوار مباشر بينهما الحرب القائمة.