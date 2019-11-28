الجيش السوري يعزز انتشاره في ريف تل تمر الغربي والقوات الأمريكية تتموضع قرب حقول النفط في الرميلان

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري المنتشرة في ريف الحسكة الشمالي تعزيز نقاط انتشارها على طريق الحسكة - حلب الدولي ودخلت اليوم قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير في ناحية تل تمر الغربي وثبتت عددا من النقاط فيها.

ووسع الجيش صباح اليوم نطاق انتشاره على الطريق الدولي الحسكة - حلب ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي وسط ترحيب الأهالي.

ودخلت وحدات من الجيش الأحد الماضي نقطة جديدة في غرب قرية عالية الحسين في الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمال الغربي وذلك بغية تأمين التواصل البري بين وحدات الجيش في محافظتي الحسكة والرقة، كما نقلت وكالة "سانا".

وأعادت 60 آلية عسكرية وعربات وشاحنات تابعة للقوات الأمريكية تموضعها في منطقة رميلان قريبا من حقول النفط بعد سحبها من غالبية مواقعها في الريف الشمالي لمحافظة الرقة والريف الغربي لمحافظة الحسكة.

وعبر مدينة الحسكة أمس رتل مؤلف من نحو 20 آلية من عربات عسكرية وحاملات سيارات رباعية الدفع وشاحنات وقود تابع للقوات الأمريكية واتجه جنوبا على طريق الشدادي- دير الزور.