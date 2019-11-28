وزير الخارجية العراقي يعتذر لنظيره الإيراني عن أحداث النجف

أعلنت الخارجية الإيرانية عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قدم خلاله الحكيم الاعتذار عما فعله المخربون بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف أمس.