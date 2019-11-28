تسجيل
18:29 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية، 29 أكتوبر 2019

    صافية: سعد الحريري يريد العودة لرئاسة الحكومة نتيجة شح المال

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104327/93/1043279344.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911281043552791-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/

    بمناسبة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، دعت المنظمة الروسية للتضامن مع شعوب آسيا وإفريقيا وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى مؤتمر في موسكو إحياء لهذا اليوم.

    وسيحضر هذا المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعده لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، بالإضافة إلى العديد من النشطاء والأكادميين والباحثين والحقوقيين، من 18 بلدا كاليابان والهند ودول عربية كلبنان والبحرين والمغرب وغيرها، وسيتم خلاله إجراء العديد من اللقاءات والمحاضرات ومداخلات حول التضامن مع فلسطين، بالإضافة إلى الوضع السياسي في كل بلد وفي المنطقة بشكل عام.

    التقت وكالة "سبوتنيك" جميل صافية، رئيس لجنة "السلم" اللبنانية، أحد مؤسسي لجنة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، فأدلى بتصريح مطول حول اللجنة وحول الوضع الفلسطيني اليوم والوضع الداخلي في لبنان.

    دعم الشعب الفلسطيني

    وتحدث صفاية بداية، عن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، وتأسف لعدم وجود أي دعم حقيقي لهم، وإنما يقتصر على الدعم السياسي والمعنوي فقط، ويكمل: الدعم من خلالنا يكون عبر المؤتمرات إن كانت عربية أو دولية، ومن المفترض أن يكون الدعم أكثر من ذلك، لكن للأسف نرى أن العرب هم من يغطون على هذا العدوان بدعمهم المالي وبعمليات التطبيع، كما أن الأوروبيون الذين يدعون حقوق الإنسان لم نرى منهم أي تحرك أو دعم، وبالتالي الظروف صعبة جدا، لكننا نعتقد أن لا طريق إلا طريق المقاومة.

    ويعتقد رئيس لجنة "السلم" اللبنانية بأن القضية الفلسطينية أصبحت بيد الله وحده، كما كانت منذ 80 عاما، كما أن الوضع أصبح أكثر تعقيدا الآن، بالإضافة إلى الإنقسام الداخلي بين القوى الفلسطينية، والتي ترسم إشارة استفهام كبيرة حولها،

    ويقول: هذه الخلافات لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي، وإذا لم نتحد ونوجه سلاحنا نحو العدو، طالما أن القضية واحدة ونعترف بأن العدو هو الإسرائيلي، فيبدو أننا مختلفون ولكن على السلطة، فهي سلطة وهمية وسلطة مراكز، وليس من ورائها أي فائدة.

    وأكد صافية على أن من يكون في السلطة يجب أن يكون قائدا ثوريا من أجل التحرير ومواجهة الاحتلال، وأن يقدم تضحيات كما فعل العديد من القادة، وعبر عن أسفه كون أغلبهم يسعى للحفاظ على كراسيهم ومختلفون فيما بينهم، تاركين الشعب معرضا للمآسي والمجازر والدمار، ويواصل: إذا ما عالجنا مشاكلنا الداخلية وتوحدنا فلا أحد مستعد للدخول في موضوع المفاوضات والتسويات، وأنا أعتقد أن استرجاع فلسطين هو حلم وهي من مهامنا، لكني أراها صعبة في ظل الظروف الدولية والوضع العربي.

    كما تطرق جميل صافية إلى التأثير الروسي على القضية الفلسطينية، وتأسف لكونه غير صارم بشكل كافي لضبط إسرائيل، وأن روسيا حاولت مع العديد من القوى الفلسطينية في مؤتمرات واجتماعات عقدت في موسكو، وبأنها مع الحلول السلمية وحل الدولتين، وأرجع ضعف الدور الروسي إلى التعنت الإسرائيلي النابع عن التعنت الأمريكي، وأكد أن الصراع الروسي الأمريكي والمصالح وغيرها تلعب دورا في ذلك.

    وأشار صافية: أيضا يرى الروسي كما أرى أنا بأن القوى السياسية الفلسطينية غير موحدة، وهو يفكر فكيف أستطيع أن أدعمكم، فكلما كان الفلسطينيون متحدون ويوجهون بندقيتهم نحو العدو، كلما كان موقفهم أقوى، وعندها العدو الإسرائيلي سيأتي ويستنجد بروسيا لحل مشكلته مع القوى المتحدة في فلسطين.

    انتفاضة لبنان 

    وتطرق عضو منظمة التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى الوضع الداخلي في لبنان، وأكد أن ما يشهده لبنان هو انتفاضة، نتيجة لتراكم 30 سنة من السرقة والفساد من السلطة الفاسدة المبنية على المذهبية والطائفية، والتي عانى منها الشعب اللبناني في العقود الأخيرة ومن سياستها الليبرالية.

    ويكمل صافية: هذا انعكس على الشعب اللبناني الذي وصل إلى لحظة لم يعد قادرا فيها على مواجهة الحياة على المستوى المادي والسياسي والأمني، فأصبح الأمر معقدا ما أدى إلى الإنفجار، حتى لو بدأ الأمر بموضوع "الواتس آب"، وصدور هذا القرار يحتاج إشارة استفاهم كبيرة، وهناك أمور أكثر من "واتس آب" أدت إلى هذه الإنتفاضة.

    وذكر رئيس اللجنة اللبنانية بأن كل القوى السياسية في لبنان تفاجأت بالانتفاضة، من رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب، وقوى مثل "حزب الله" وغيرها، ومن لم يتفاجئ بها هو من كان جزء من المحطط، وتبين بعد عدة أيام أن هذه الانتفاضة ليست بريئة، وأنها مجهزة ومسيسة ويقودها اليوم الإعلام والمصارف.

    وأكمل: تقسمت هذه الانتفاضة الآن إلى القوى الموجودة، وأصبحت تريد استعادة وضع داخل الانتفاضة، من خلال وضع شروط إذا كانت سياسية كما يفعل الحريري، أو مالية كما تفعل المصارف، لتهرب من الديون وسرقة الأموال المودعة في الخارج.

    وتابع صافية: لقد رأينا تحرك الشارع كيف يتم، فهو عمليا من جماعة سعد الحريري عكار وطرابلس والمنيا، ويلتقي معه القوات اللبنانية مع جماعة وليد جنبلاط، وهذا التحالف الثلاثي عاد وتحالف مع بعضه، ويقطع الطريق لخلق استفزازات وصراعات مع القوى الأخرى، فأنت عندما تقطع هذا الطريق، فأنت تقطعه على أهالي الجنوب، والمقصود هنا قطع الشريان الأساسي على المقاومة، وهذا أدى إلى خلق الإشكاليات وأدى إلى سقوط شهداء، وللأسف لدينا الآن 5 شهداء.

    دور الولايات المتحدة 

    وأكد أن للولايات المتحدة أيادي في الإنتفاضة من خلال الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المرتبطة أمريكيا وأوروبيا، والذين يملكون إمكانيات مادية ولوجستينة، وبأنهم خضعوا لتدريب في دول مثل صربيا حول كيفية انطلاق الثورة وطريق التحريض وغيرها من الأمور، وهذا واضح للناس التي تملك بعض الوعي.

    ويتابع: الأمريكي كان يسعى لإيصال البلد إلى هذه الحالة، لكي يستغل الحالة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، لأجل أجندة خارجية وهي أمن إسرائيل أولا، وهم يريدون النيل من المقاومة ورأس المقاومة التي حققت انتصارات، إن كان في سوريا واليمن والعراق، وعرقلت ومنعت المشروع الأمريكي في المنطقة.

    ونوه إلى منافسة الولايات المتحدة لروسيا حول النفط في لبنان، وبأن روسيا ترغب بإبعاد الأمريكي عن قواعدها العسكرية في سوريا، بينما يريد الأمريكي السيطرة على النفط والغاز الموجود في لبنان، وبأنه منزعج لأنه لم يأخذ حصته في بعض المناطق، ويكمل: هو يضغط ويفرض شروطه على رئيس الحكومة، لكي يأتي رئيس حكومة موالي لهم يقوم بإعادة توزيع بلوكات النفط، إن كان في الجنوب أو بيروت وصولا إلى الحدود السورية اللبنانية.

    الدور الروسي في لبنان

    وتحدث جميل عن الدور الروسي في الانتفاضة في لبنان، وأشار إلى كونه لم يتدخل في الحراك لكنه يحاول إيجاد حلول سلمية ترضي الجميع، ويقول: السفير الروسي كان واضحا وهو قال بأن نوع من هذا الحراك المدعوم أمريكيا، سيؤدي إلى فوضى أمنية أو لقتال ونحن ضده، بعد أن خرجت الأمور من نطاقها الداخلي، ومن موضوع المطالب.

    وأكمل: روسيا تؤكد على أن أي حكومة ستأتي يجب أن يكون برنامجها السياسي مبنيا على مطالب الناس، وهذا أمر جيد جدا، وهم ضد أن تكون حكومة تكنوقراط، لأنهم يعرفون ما المطلوب سياسيا من الحكومة، وبرأيي وجود الروس أمر جيد وهو ليس تدخل، كما هو التدخل الأمريكي السافر من خلال فيلتمان والذي رسم خارطة طريق.

    رئيس الحكومة اللبنانية

    وأثار صافية مسألة اختيار رئيس الحكومة اللبنانية، وكونها عملية صعبة بسبب سعد الحريري الذي يحرك الشارع بالتعاون مع جعجع وجنبلاط كلما اتفق حسن خليل من حركة أمل وحسن خليل مستشار السيد حسن نصر الله، ما يجعل الشارع يرفض أي أسم يطرح.

    ويكمل: الحريري يريد رئاسة الحكومة بعدما تعرض له في السعودية وإرغامه على الإستقالة، وتعرض مؤسساته وشركاته للإفلاس، وهو يحتاج إيضا دفعة اجتماعية وشعبية، لأنه متراجع على المستوى الشعبي نتيجة شح المال.

    وعن رئيس الحكومة القادم يرى صافية بأن رئيس حكومة مواجهة أمر غير وارد، لأن ذلك سيؤدي إلى مواجهة أكبر في الشارع، وقال: هذه القوى تشعر بأنها في أزمة لأنها لا تستطيع إعلان الاسم كون الوضع محضر ومهيأ، وأعتقد أن أي شخص سيأتي سيكون في حكومة ظل للحريري، والحريري سيديره في أي مشروع أو موضوع، والمؤشرات كلها تدل على أن الجهود تنصب في محاول إعادة سعد الحريري.

    وختم قوله: السؤال المطروح هنا، هل سيقبل محركي الانتفاضة عودة الحريري في الوقت الذي طرح فيه شعار "كلكن يعني كلكن".

    انظر أيضا:

    الجامعة العربية تتخذ جملة من القرارات ضد الموقف الأمريكي من الاستيطان
    الكلمات الدلالية:
    موسكو, الحكومة, أخبار حسن نصر الله, سعد الحريري, النفط, حزب الله, روسيا, الولايات المتحدة, إسرائيل, لبنان, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة دراغون فاير للمصور الأسترالي ميكي بوينتون الفائز على جائزة ذي إبسون بانو الدولية لعام 2019
    الفائزون والمتأهلون في مسابقة التصوير البانورامي لعام 2019
    المحادثات السرية بين ترامب و طالبان
    المحادثات السرية بين ترامب و"طالبان"
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك