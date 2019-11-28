"أنصار الله" تنشر أول مشاهد لاستقبال "الأسرى المحررين" من سجون السعودية

وجاء في شريط الفيديو الذي نشرته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، استقبال الهلال الأحمر اليمني للمحررين، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويشار إلى أنه وصل إلى صنعاء 128 أسيرا ومعتقلا، تم الإفراج عنهم من قبل السلطات السعودية، ظهر اليوم، الخميس، بواسطة الصليب الأحمر.

وأوضحت اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى أنه "من بين من تم استقبالهم اليوم معتقلون في مطارات تسيطر عليها قوى العدوان، وبأن عودة الأسرى هو أول رد سعودي على مبادرات صنعاء، ونأمل أن يتم إنجاز صفقة تبادل كاملة من الطرفين".

وقالت لجنة الصليب الأحمر الدولية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزا من السعودية إلى صنعاء. نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".

#المسيرة_عاجل | رئيس #اللجنة_الوطنية_للأسرى عبدالقادر المرتضى: استلمنا من اللجنة الدولية لـ #الصليب_الأحمر 128 أسيرا ومعتقلا تم الإفراج عنهم من السلطات #السعودية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) November 28, 2019

وكان تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أعلن بأن قوات التحالف قررت إطلاق سراح 200 أسير من جماعة "أنصار الله" الحوثية.

فيما قال رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أول دفعة من الأسرى الـ 200 الذي تم الإعلان عنها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه، ستصل يوم الخميس صباحا"، داعيا جماعته إلى الاحتشاد أمام مطار صنعاء، لاستقبال الأسرى الواصلين.