مسؤول يمني يوضح أسباب إفراج التحالف عن أسرى "أنصار الله"

أثار إعلان التحالف العربي الإفراج عن 200 أسير من "الحوثيين"، الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك الخطوة ومن هم الأسرى الذين شملهم هذا القرار الذين استقبلتهم صنعاء بفرحة عارمة.

قال أحمد أبو حمرة، مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى بصنعاء في حديث لـ"سبوتنيك" إن عملية الإفراج مازالت منقوصة، حيث قدم لنا التحالف كشف به 128 اسما منهم 30 أسيرا من جبهات القتال والباقي ليسوا أسرى بل هم معتقلون من المطارات التي سيطروا عليها أثناء الحرب وتابعين لهم.

وأضاف مسؤول الدائرة القانونية، تلك الخطوة التي قامت بها السعودية جاءت ردا على الخطوة التي قامت بها قوات صنعاء الشهر الماضي والتي أفرجت فيها عن 350 أسيرا من طرف واحد برعاية الأمم المتحدة وطلبنها وقتها من المنظمة الدولية أن تلزم التحالف بالقيام بخطوة مماثلة، ومع ذلك لم نستلم من الصليب الأحمر سوى 128 أسيرا والصفقة مازالت منقوصة.

وأشار أبو حمرة، إلى أنه ضمن الأسماء المفرج عنها 30 أسيرا تم أسرهم في جبهات الداخل بالساحل وجبهات الحدود، وهؤلاء الأسرى كانوا في معتقلات مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية.

وأوضح مسؤول الشؤون القانونية، أن 72 اسما من الكشوف التي تسلمناها من الصليب الأحمر ليسوا مقيدين لدينا، لذلك لن نستلمهم وطالبنا الأمم المتحدة بالضغط على التحالف بتسليم الأسرى من الجيش واللجان الشعبية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكون هناك وساطات قبلية وعشائرية للإفراج عن مزيد من الأسرى.

وكان محمد على الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد رحب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.