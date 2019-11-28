وفد الحكومة السورية: وفد النظام التركي خائف من الدخول بأي نقاش يهم الشعب السوري.

أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية المصغرة من جانب الحكومة السورية، أحمد الكزبري، اليوم الخميس، أن الوفد تقدم بالعديد من المقرحات، آخرها لمناقشة الركائز الأساسية الوطنية أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات وبدء النقاش من كل وفد بما يراه مناسبا دون جدول أعمال.

جنيف - سبوتنيك. وقال الكزبري للصحفيين: "تقدم وفدنا بالعديد من المقرحات كان آخرها مناقشة الركائز الأساسية الوطنية أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات وبدء النقاش من كل وفد بما يراه مناسبا، وبمعنى آخر الدخول دون جدول أعمال ودون أي شرط مسبق. ولم يأتنا أي جواب حتى الآن، الواضح أن وفد "النظام التركي" خائف من الدخول بأي نقاش وطني يهم الشعب السوري".

وأضاف الكزبري: "استمعنا إلى تصريحات مختلفة من وفد "النظام التركي" بأنه قام بتقديم مقترحات تلو الأخرى وهذا غير صحيح لأنهم يقومون بتقديم ذات المقترحات وذات المضمون، ولكن بتغيير الصياغة فقط، ولكن فريقنا قام بتقديم مقترحات جوهرية لاستئناف الجلسات، كافة المقترحات التي تقدم بها الوفد الآخر تؤكد عدم جديته".

هذا وأكدت عضو الوفد الوطني السوري، دارين سليمان، أمس الأربعاء، على أن وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، يقوم بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية برفضه الحديث عن الركائز الوطنية.

وبدأت الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحتى هذا اليوم لم تعقد اللجنة جلسات عمل مشتركة بسبب خلافات حول جدول أعمالها.