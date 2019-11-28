ولي العهد السعودي يزور معرض "إكسبو 2020" في دبي... صور

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض "إكسبو"، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي في وزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 28, 2019
سمو #ولي_العهد يزور معرض #إكسبو2020 في #دبي.#واس pic.twitter.com/tYzLW9VToC
واطلع ولي العهد السعودي خلال زيارته على قبة "الوصل"، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض "إكسبو 2020"، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.
سمو #ولي_العهد يزور معرض #إكسبو2020 في #دبي.#واس pic.twitter.com/LBUxhKur2H— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 28, 2019
كما زار الأمير محمد بن سلمان وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.
وكان ولي العهد السعودي، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته أمس الأربعاء، والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.
ويسعى معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية؛ ويقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.
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