صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي يطلع على معلومات "سرية" في قضايا فساد

عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، اجتماعا مع رئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بالإنابة المستشار رياض الهاجري ومسؤولي الهيئة، حثهم خلاله إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فإن اللقاء شهد طرح قضايا ومعلومات وصفت بـ "السرية".

وأضافت الصحيفة أن "الهيئة أطلعت الخالد على سلسلة من الإجراءات اتخذتها حيال بعض قضايا الفساد ، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة، وكيفية التعامل معها وقرارات الإحالة إلى النيابة".

وأوضحت أنه "تم استعراض تفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها".

وأشارت إلى أن الهيئة سلمت الخالد تقريرها الأخير بشأن القضايا التي رصدت وأحيلت إلى النيابة.

وبحسب الصحيفة، "يشكل اللقاء الذي عقده الخالد مع هيئة مكافحة الفساد، رسالة متعددة المحاور، لا سيما أنه استبق تشكيل الحكومة، فهو لقاء يتعاطى مع حساسية المرحلة، ويلامس المطالب النيابية والشعبية التي تشدد على ضرورة أن تتصدر مكافحة الفساد أولوية الحكومة المرتقبة.