المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعو لـ"نصر الله" في عيد ميلاده الستين

بعث المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ودعا أدرعي في الرسالة لنصر الله بمناسبة عيد ميلاده الستين بـ"تحريره من الإرهاب، ورده عن الضلال".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدات جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، تحت هاشتاغ بعنوان "رسالة للسيد بميلاده".

#رسالة_للسيد_بميلاده

اللّهمَّ في ميلادِه، حرره من إرهابِه

ردّه عن الضّلال، لينعم في الحلال pic.twitter.com/8G2oOin99o — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2019

وكتب تحت هذا العنوان:

اللّهمّ أبعد مخططاته عن الأبرياء، وأبِدْ صواريخ حيتانه عن الفقراء، علّ لبنان ينعم والمنطقة بالاطمئنان، بعيدًا عن شبح القتل بإمضاء إيران.

وفي سياق متصل، نشر موقع "Sada4Press"، مقطع فيديو يظهر احتفال والد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بعيد ميلاد ابنه.

#رسالة_للسيد_بميلاده

اللّهمّ أبعد مخططاته عن الأبرياء

وأبِدْ صواريخ حيتانه عن الفقراء

علّ #لبنان ينعم والمنطقة بالاطمئنان

بعيدًا عن شبح القتل بإمضاء #إيران pic.twitter.com/7qKgtRGop7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2019

ووجه عبد الكريم نصر الله رسالة إلى ابنه بمناسبة عيد ميلاده، جاء فيها: "ياخد من عمري ويعطيك، اللي عشتم بكفوني".

كما نشر جواد نصر الله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله"، تغريدة، عبر حسابه في "تويتر"، معايدة خاصة لأبيه بمناسبة عيده الستين.

يا أبي

ستون حباً صاروا

ليتنا نعود الى أول الخط.

لتبقى شباباً

او افديك بماء قلبي ،

اصبغ به شيبك الابيض كالحناء ،

اني اشتاق ان اراك كما كنت.

أمقتُ القهر اذا ألمَّ بقلبك،

لا يليق بك الا الحب .

كل نفس ونحن -معك نعيش برئتك- بخير#ياخد_من_عمري_ويعطيك

#رسالة_للسيد_بميلاده — JawadNs •• جواد نصرالله (@mohammadjdns) November 27, 2019

وقال جواد:

يا أبي ستون حباً صاروا ليتنا نعود إلى أول الخط. لتبقى شبابا أو أفديك بماء قلبي، أصبغ به شيبك الأبيض كالحناء، إني أشتاق أن أراك كما كنت. أمقت القهر إذا ألمّ بقلبك، لا يليق بك إلا الحب. كل نفس ونحن - معك نعيش برئتك - بخير.